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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Haleon plc - ADRHLN-US的目標價調升至10.43元，幅度約3.18%

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Haleon plc - ADR(HLN-US)提出目標價估值：中位數由10.11元上修至10.43元，調升幅度3.18%。其中最高估值11.68元，最低估值7.96元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Haleon plc - ADR評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀1位。

Haleon plc - ADR今(5日)收盤價為10.67元。近5日股價上漲3.18%，標普指數下跌2.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HLN市場預估目標價

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