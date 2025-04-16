鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏CLX-US的目標價調降至150元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對高樂氏(CLX-US)提出目標價估值：中位數由155元下修至150元，調降幅度3.23%。其中最高估值189元，最低估值134元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予高樂氏評價：積極樂觀4位、保持中立15位、保守悲觀4位。
高樂氏今(16日)收盤價為139.46元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲8.31%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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