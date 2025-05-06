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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢瑞祥HSIC-US的目標價調降至77元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對漢瑞祥(HSIC-US)提出目標價估值：中位數由80元下修至77元，調降幅度3.75%。其中最高估值90元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予漢瑞祥評價：積極樂觀6位、保持中立10位、保守悲觀1位。

漢瑞祥今(6日)收盤價為66.58元。近5日股價上漲3.75%，標普指數上漲2.2%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股HSIC市場預估目標價

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