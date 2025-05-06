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鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 08:45


1. 投信累計買超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、富邦金 (2881-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、國泰金 (2882-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、富邦金 (2881-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、國泰金 (2882-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、國泰金 (2882-TW)、廣達 (2382-TW)


5. 投信當日 (05) 買超的股票
長榮航 (2618-TW)、統一 (1216-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、鴻海 (2317-TW)、台灣虎航 (6757-TW)
 

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相關行情

台股首頁我要存股
鴻海146+2.46%
長榮航43.15+4.86%
富邦金78.9-1.38%
國泰金54.4-0.55%
廣達251+1.83%
統一81.6+0.99%
群益優選非投等債9.12+1.22%

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