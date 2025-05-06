投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 08:45
1. 投信累計買超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、富邦金 (2881-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、國泰金 (2882-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、富邦金 (2881-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、國泰金 (2882-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、國泰金 (2882-TW)、廣達 (2382-TW)
5. 投信當日 (05) 買超的股票
長榮航 (2618-TW)、統一 (1216-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、鴻海 (2317-TW)、台灣虎航 (6757-TW)
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