台新藥引進ADC藥物 眼部新藥同步進軍墨西哥

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-07 10:55

‌



台新藥 (6838-TW) 宣布，與藥物開發公司 Almac Discovery 簽訂獨家授權協議，取得其首創雙特異性抗體藥物複合體 (ADC)ALM-401 在特定 EGFR 與 ROR1 雙重表現的實體腫瘤治療領域的全球商業化獨家權利。另外，也同步宣布與加拿大和商業夥伴 Apotex 簽訂獨家授權協議，旗下眼部新藥 APP13001 進軍墨西哥。

台新藥說明，此次授權協議包括簽約金及開發里程碑款，並於藥品獲准上市及上市後銷售階段提供額外收益條件。

‌



ALM-401 的核心是一種創新的雙特異性抗體，抗體為單鏈結構設計，使其分子量可以更小，有望提升對表位的結合能力與腫瘤穿透性並可望簡化製造流程。ALM-401 已在多種實體腫瘤模型中 (如非小細胞肺癌) 展現出可以持久且穩定地縮小腫瘤效果並能誘發出顯著的「旁觀者效應」，有助提升整體治療效益。

ROR1 是一種胎兒期發育中表現的受體蛋白，在成人正常組織中幾乎不表現，但在多種癌症如肺癌、乳癌與血癌中異常表現。由於其低背景表現與腫瘤特異性，ROR1 被視為極具潛力的抗癌靶點，透過靶向 ROR1 的抗體或 ADC 可選擇性殺死腫瘤細胞，降低對正常細胞的傷害，提高治療安全性與效果。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，期待與 Almac 集團緊密合作，攜手推進該項目前進臨床試驗、商業化及未來的各階段發展。

Almac Discovery 總裁暨董事總經理 Stephen Barr 則指出，此次合作協議將有助於該分子由台新藥主導順利推進至臨床評估階段。