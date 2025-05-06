蘋果不服外部支付裁定提起上訴 Epic Games官司再掀波瀾

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-06 09:26

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美國時間週一（5 日），蘋果 (AAPL-US) 正式向法院提出上訴，針對日前要求其開放 App Store 支援外部支付機制的裁定表達異議。這起案件源自與《要塞英雄》（Fortnite）開發商 Epic Games 長期的法律爭端，不僅動搖蘋果在美國 App Store 的獲利模式，更牽動整體開發者支付生態系統的未來走向。

據報導，在上週的裁定中，美國地方法官 Yvonne Gonzalez Rogers 明確指出，蘋果未能遵守法院早前的禁制令，未允許開發者在 App 中自由連結至第三方支付方式。

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Rogers 表示：「這是一項禁令，不是談判。」並批評蘋果試圖以過度的申請條件與技術限制迴避裁決。

更嚴重的是，法院認為蘋果財務副總裁 Alex Roman 在作證期間可能涉及偽證行為，案件已移交美國檢察官辦公室，研議是否展開刑事藐視法庭的程序。

儘管不滿裁決內容，蘋果仍於裁定公布後，迅速修改美國地區 App Store 的相關規定，開始接受如 Spotify 等 App 更新中提及外部支付鏈結。不過蘋果也公開表示，對此判決結果「強烈不同意」，並保留進一步法律行動的權利。

蘋果聲稱，自己已依法執行法院要求，允許開發者透過申請例外權限（entitlement）來啟用外部支付功能，但同時仍針對這類交易抽取 27% 佣金。

更引起爭議的是，蘋果還讓 App 顯示全螢幕警告「恐嚇畫面」，提醒用戶第三方支付可能不安全，這一做法被外界批評為打壓競爭。

即便上訴程序已啟動，蘋果表示目前仍會遵守法院命令。但有分析指出，若蘋果預判最終結果不利，可能會主動調整其抽佣政策，以減少開發者轉向外部支付。

外界預測，蘋果可能會在即將於六月登場的全球開發者大會（WWDC 2025）中，宣布擴大折扣佣金至所有開發者，而非僅限於「小型企業計畫」，藉此維持其平台吸引力與支付主導權。

本案源自於 2021 年 Epic Games 控告蘋果濫用市場地位，禁止開發者引導用戶前往 App 外部購買商品。法院當時裁定蘋果不得阻止此類行為，但雙方對禁令執行方式產生分歧。