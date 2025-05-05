鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司GDDY-US的目標價調降至220.5元，幅度約3.08%
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)提出目標價估值：中位數由227.5元下修至220.5元，調降幅度3.08%。其中最高估值250元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予GoDaddy公司評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀2位。
GoDaddy公司今(5日)收盤價為176.27元。近5日股價下跌3.08%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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