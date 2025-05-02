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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估下修至6.27元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.56元下修至6.27元，其中最高估值6.9元，最低估值5.55元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.9(6.9)9.1410.2712.51
最低值5.55(5.74)6.758.1212.51
平均值6.26(6.44)7.669.1212.51
中位數6.27(6.56)7.469.1212.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.38億53.91億57.35億61.15億
最低值48.72億51.93億55.56億61.15億
平均值49.08億52.66億56.59億61.15億
中位數49.02億52.61億56.72億61.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.941.422.199.086.45
營業收入33.14億38.25億40.86億42.38億45.69億

詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGDDY

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