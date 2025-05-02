鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估下修至6.27元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.56元下修至6.27元，其中最高估值6.9元，最低估值5.55元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.9(6.9)
|9.14
|10.27
|12.51
|最低值
|5.55(5.74)
|6.75
|8.12
|12.51
|平均值
|6.26(6.44)
|7.66
|9.12
|12.51
|中位數
|6.27(6.56)
|7.46
|9.12
|12.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.38億
|53.91億
|57.35億
|61.15億
|最低值
|48.72億
|51.93億
|55.56億
|61.15億
|平均值
|49.08億
|52.66億
|56.59億
|61.15億
|中位數
|49.02億
|52.61億
|56.72億
|61.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.94
|1.42
|2.19
|9.08
|6.45
|營業收入
|33.14億
|38.25億
|40.86億
|42.38億
|45.69億
詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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