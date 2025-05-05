鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊頓公司ETN-US的目標價調升至351元，幅度約4.78%
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對伊頓公司(ETN-US)提出目標價估值：中位數由335元上修至351元，調升幅度4.78%。其中最高估值418.18元，最低估值289元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予伊頓公司評價：積極樂觀19位、保持中立11位、保守悲觀0位。
伊頓公司今(5日)收盤價為299.71元。近5日股價上漲4.78%，標普指數上漲2.92%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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