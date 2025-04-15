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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊頓公司ETN-US的目標價調降至332.5元，幅度約3.76%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 06:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對伊頓公司(ETN-US)提出目標價估值：中位數由345.5元下修至332.5元，調降幅度3.76%。其中最高估值418.18元，最低估值270元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予伊頓公司評價：積極樂觀19位、保持中立9位、保守悲觀1位。

伊頓公司今(15日)收盤價為277.77元。近5日股價上漲3.76%，標普指數上漲6.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ETN市場預估目標價

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