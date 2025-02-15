鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太HWM-US的目標價調升至136.5元，幅度約3.41%
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 00:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Howmet航太(HWM-US)提出目標價估值：中位數由132元上修至136.5元，調升幅度3.41%。其中最高估值159.65元，最低估值81元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Howmet航太評價：積極樂觀21位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Howmet航太今(15日)收盤價為131.24元。近5日股價下跌3.41%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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