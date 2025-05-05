大同旗下大同智能參展2025智慧建築展 展示TESLA Powerwall

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-05 18:59

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大同 (2371-TW) 今 (5) 日指出，旗下大同智能參與「2025 台北國際智慧物聯建築與居住環境應用展」，於現場主打特斯拉(TSLA-US)TESLA Powerwall 家庭儲能系統，展示智慧綠能解決方案。

大同智能指出，此次展出結合展覽主題「智慧建築」、「物聯居家」與「綠能永續」，呈現 Powerwall 在現在住宅中的多元應用場景。TESLA Powerwall 以極簡現代的外型設計，搭配穩定高效的儲能功能，兼具實用及質感。

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特斯拉於 2023 年正式在台灣上市 TESLA Powerwall 家用儲能產品，大同智能獲選為 Powerwall 認證安裝廠商，在台灣市場提供 Powerwall 的產品銷售與安裝服務。而家用儲能系統可參與台電公司電力交易平台，藉此進入電力調度市場，除開啟多元能源商機，也為台灣儲能宅經濟創造新的應用。