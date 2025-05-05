世紀民生戰略收購松果購物電商平台 打造AI智能大健康生態系

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-05 18:58

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世紀民生 (5314-TW) 今 (5) 日宣布，100% 收購創業家 (8477-TW) 旗下「松果購物」電商平台，不僅為公司挹注營運動能，也將整合旗下直播電商資源與松果購物的技術基礎，打造「AI 智能大健康」垂直整合平台，助力世紀民生旗下朝和生醫保健食品、智能戒指等產品的銷售。

董事長張祐銘表示，近年積極跨足 AI 智慧大健康、無人機、數位金融等領域，其中，以保健食品的業務表現最亮眼，朝和生醫營收占集團整體營收比重持續提升，成為集團營運成長的核心引擎。

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因此世紀民生積極布局 AI 智慧大健康產業，在持續深耕保健品市場的同時，深化全零售通路的佈局，加碼擴大「雲康世紀」 建立電商、直播與電銷等全零售通路，拓展至中高齡族群的健康需求。

張祐銘指出，隨著松果購物的加入，強化世紀民生在 AI 大健康產業的競爭優勢，將結合松果購物電商流量優勢與朝和生醫的產品力，透過精準行銷與會員數據分析，進一步擴大中高齡健康市場滲透率。