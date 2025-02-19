世紀民生搶進生技領域 旗下朝和生醫拚2年後掛牌

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-19 16:37

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世紀民生 (5314-TW) 深耕生技健康領域，董事長張祐銘指出，受惠旗下朝和生醫推動保健品業務發展，保健品業績成長最為強勁。另外，張祐銘也表示，朝和生醫將往品牌發展，目標 2 年後掛牌。

世紀民生 2024 全年營收 6.44 億元，年增 6.59 倍。若以五大事業體營收比重來看，保健食品銷售占最大宗，打 37.11%，服飾與廣告收入占 36.78%，建材與工程收入占 19.62%，餐飲收入占 6.33%，智能機器事業占 0.16%。

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張祐銘進一步指出，保健食品業績成長最快速，營收比重較 2024 年初的 11% 顯著提升，且獲利狀況佳，主要受惠旗下朝和生醫帶動，旗下已有多款針對消費者不同訴求的保健食品。

世紀民生持續強化品牌市場滲透率，並透過直播平台和電視頻道、電視廣告和會員通路等，成功拓展電商、實體零售與數位銷售模式，結合直播銷售及精準廣告投放策略，打造全通路行銷布局，以提升品牌競爭力。

此外，朝和生醫藉由專利外泌體技術 EOB686，成功打造「吃的外泌體」產品，為全台首家。同時，擴大市場範疇，聚焦外泌體技術應用，推出外泌體葉黃素與外泌體益生菌，更跨足兒童與寵物健康食品市場，計畫推出兒童葉黃素軟糖等產品。張祐銘透露，今年也會推出外泌體保養品。

世紀民生也跨足無人機、數位金融領域。無人機業務部分，去年第四季已完成開發 4 款多旋翼機種，並搭配網路控制技術，以整機及零組件方式送樣至美國測試驗證中。其中，混合動力、垂直起降固定翼 (Hybrid VTOL) 測試機已完成製作，預計今年第三季量產。