〈陸股盤後〉未來幾周美中貿易談判可望出現實質進展 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-06 16:30

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中國股市三大指數周二（6 日）收盤，美國財政部長貝森特周一表示，美中貿易談判未來幾周內有望出現實質進展，並指出川普總統對中國祭出的 145% 關稅無法長期維持。

滬指周二收盤漲 1.13% 報 3,316.11 點，深證成指大漲 1.84% 報 10,082.33 點，創業板指勁漲 1.97% 報 1,986.41 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.3646 兆元。

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汽車、有色、家電、化工、半導體、鋼鐵、電力、券商、房地產類股拉升。

貝森特周一接受《CNBC》採訪時表示，美中貿易談判未來幾周內有望出現實質進展，並稱川普對中國祭出的 145% 關稅無法長期維持。

他說：「未來幾周我們可能會看到實質性進展…... 145%、125% 的關稅等同禁運。」

貝森特也指出，美國在這場貿易衝突中享有優勢，因為美國是「赤字國」，中國則是「順差國」，中國承受的損失可能更大。

當被問及美中是否正在談判時，貝森特回應：「我們會在未來幾周看到發展，要看川普總統願意接受什麼條件。」

貝森特發表上述評論之際，外界對美中是否正進行貿易談判感到高度不確定。兩國在 4 月爆發激烈貿易戰，川普對中國加徵 145% 關稅，中國則以 125% 關稅反擊。

不過，中國商務部發言人上周五表示，中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方展開關稅談判，中方正在評估相關事宜。