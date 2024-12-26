國有房地包租搶手 今年標脫戶數大增43% 標脫1863萬年增740萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-26 16:57

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國產署自 112 年 3 月起推動國有非公用房地標租給包租業，由其轉租供居住使用 (下稱國有房地包租)，推動迄今合計公告 225 戶，標脫 158 戶，標脫金額新台幣 1,863 萬餘元，業務執行績效良好。預計明年公告 4 批，並訂於 114 年 1 月 21 日公告當年度第 1 批國有房地包租標的共 5 標 34 戶。

國產署表示，經分析 113 年度較 112 年度標脫戶數增加 28 戶，年增率達 43%，標脫金額增加 740 萬餘元，反映其足具市場性，該署對推動國有房地包租政策深具信心。

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114 年度賡續辦理預計公告 4 批，並訂於 114 年 1 月 21 日公告當年度第 1 批國有房地包租標的共 5 標 34 戶，其中有六都桃園市 10 戶、臺中市 11 戶，及非 6 都苗栗縣 3 戶、屏東縣 5 戶、臺東縣 5 戶，同年 3 月 20 日辦理開標作業，相關招標資訊將揭露於該署北區、中區及南區分署網站，屆時歡迎包租業踴躍投標，並溫馨提醒包租業者投標前應先行參閱投標須知，檢齊相關投標應備文件 (尤其是須加入標租房地所在地同業公會並檢附有效之會員證書影本、代表人身分證明文件影本等)，以免形成無效標。