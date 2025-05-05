營收速報 - 鴻準(2354)4月營收128.89億元年增率高達290.25％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 18:15
今年1-4月累計營收為428.62億元，累計年增率252.98%。
最新價為58.9元，近5日股價上漲0.51%，相關其他電子上漲6.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2945 張
- 外資買賣超：-1874 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：-1076 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|128.89億
|290%
|7%
|25/3
|120.51億
|281%
|28%
|25/2
|94.19億
|323%
|11%
|25/1
|85.03億
|147%
|-44%
|24/12
|151.47億
|382%
|32%
|24/11
|114.52億
|223%
|74%
鴻準(2354-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造銷售業務。前項產品之進出口貿易(限工廠產品)。代理國內外廠商產品之經銷報價及投標業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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