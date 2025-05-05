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鉅亨速報

營收速報 - 鴻準(2354)4月營收128.89億元年增率高達290.25％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 18:15


鴻準(2354-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣128.89億元，年增率290.25%，月增率6.96%。

今年1-4月累計營收為428.62億元，累計年增率252.98%。

最新價為58.9元，近5日股價上漲0.51%，相關其他電子上漲6.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2945 張
  • 外資買賣超：-1874 張
  • 投信買賣超：+5 張
  • 自營商買賣超：-1076 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 128.89億 290% 7%
25/3 120.51億 281% 28%
25/2 94.19億 323% 11%
25/1 85.03億 147% -44%
24/12 151.47億 382% 32%
24/11 114.52億 223% 74%

鴻準(2354-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造銷售業務。前項產品之進出口貿易(限工廠產品)。代理國內外廠商產品之經銷報價及投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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