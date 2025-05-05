search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 羅昇(8374)4月營收4.06億元年增率高達68.34％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 17:16


羅昇(8374-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣4.06億元，年增率68.34%，月增率5.89%。

今年1-4月累計營收為15.19億元，累計年增率60.99%。

最新價為86.8元，近5日股價上漲17.01%，相關電機機械上漲9.97%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2273 張
  • 外資買賣超：-2264 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 4.06億 68% 6%
25/3 3.83億 47% 9%
25/2 3.52億 94% -7%
25/1 3.78億 45% -3%
24/12 3.90億 82% -6%
24/11 4.14億 78% 1%

羅昇(8374-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收羅昇

相關行情

台股首頁我要存股
羅昇86.8-9.21%
美元/台幣30.145-2.96%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

中弱短強
羅昇

78.57%

勝率

#當沖高手_弱

中弱短強
羅昇

78.57%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中弱短強
羅昇

78.57%

勝率

#高檔出場訊號

中弱短強
羅昇

78.57%

勝率

#法人看衰股

中弱短強
羅昇

78.57%

勝率

延伸閱讀



    Empty