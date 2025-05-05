營收速報 - 羅昇(8374)4月營收4.06億元年增率高達68.34％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 17:16
今年1-4月累計營收為15.19億元，累計年增率60.99%。
最新價為86.8元，近5日股價上漲17.01%，相關電機機械上漲9.97%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2273 張
- 外資買賣超：-2264 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|4.06億
|68%
|6%
|25/3
|3.83億
|47%
|9%
|25/2
|3.52億
|94%
|-7%
|25/1
|3.78億
|45%
|-3%
|24/12
|3.90億
|82%
|-6%
|24/11
|4.14億
|78%
|1%
羅昇(8374-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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