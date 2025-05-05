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鉅亨速報

營收速報 - 昇陽半導體(8028)4月營收3.55億元年增率高達34.83％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 17:16


昇陽半導體(8028-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣3.55億元，年增率34.83%，月增率-6.22%。

今年1-4月累計營收為14.37億元，累計年增率43.93%。

最新價為128.5元，近5日股價上漲8.57%，相關半導體業上漲5.34%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1490 張
  • 外資買賣超：-878 張
  • 投信買賣超：+2369 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 3.55億 35% -6%
25/3 3.78億 49% 10%
25/2 3.44億 46% -4%
25/1 3.60億 46% 2%
24/12 3.54億 47% 1%
24/11 3.52億 46% 2%

昇陽半導體(8028-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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