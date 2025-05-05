營收速報 - 昇陽半導體(8028)4月營收3.55億元年增率高達34.83％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 17:16
今年1-4月累計營收為14.37億元，累計年增率43.93%。
最新價為128.5元，近5日股價上漲8.57%，相關半導體業上漲5.34%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1490 張
- 外資買賣超：-878 張
- 投信買賣超：+2369 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|3.55億
|35%
|-6%
|25/3
|3.78億
|49%
|10%
|25/2
|3.44億
|46%
|-4%
|25/1
|3.60億
|46%
|2%
|24/12
|3.54億
|47%
|1%
|24/11
|3.52億
|46%
|2%
昇陽半導體(8028-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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