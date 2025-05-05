馬來西亞「嗶」經濟飛速成長 電子支付是全民標配

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-05 08:10

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馬來西亞央行 (BNM) 最新報告指出，隨著 2024 年電子支付交易量持續增長，預計該國將實現其 2022-26 年金融領域藍圖中所規劃的「人均電子支付交易量的複合年增長率超過 15%」的目標。

BNM 稱，去年馬來西亞人均電子支付交易量增加了 19%，從 23 年的 343 筆增加到 409 筆，意味著，每個馬來西亞人平均每天至少進行一次電子支付交易。相較之下，10 多年前馬來西亞平均每週只有一筆電子支付交易。

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據悉，電子支付交易在 2024 年取得高成長，主要主要得益於馬來西亞消費活動的增加，部分零售電子支付交易的總金額增加了 17%，從 23 年的 5,920 億林吉特增加到 6,981 億林吉特。

支付管道層面，網路銀行依舊是馬來西亞人最廣泛使用的電子支付方式，交易量在去年大幅成長 24%，其中，手機銀行 (網銀) 占比高達 62%，成為該支付方式的主流；其次是電子貨幣（e-money），其交易量增加了 25%，其中 64% 是透過電子錢包完成，其餘則是透過銀行卡。

BNM 進一步指出，同一期間，馬來西亞電子貨幣的平均交易額仍相對較低，僅 33 林吉特（略高於上年的 27 林吉特）。BNM 認為，這種方式通常會被用於該國消費者的日常購物。

支付卡是排名第三的電子支付方式。數據顯示，2024 年馬來西亞支付卡交易量成長了 20%，其中，簽帳卡佔支付卡交易總額的 68%，且簽帳卡使用量的成長速度達 24%，是信用卡 12% 的兩倍。

報告也顯示，非接觸式支付卡交易因其速度快、方便快速的特性而持續受到消費者青睞，佔據馬來西亞全年實體支付卡交易量的 83%。這一成長也主要受到 Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay 等行動錢包在馬來西亞的日益普及所推動。此外，馬來西亞年內更多高速公路啟用了開放式收費支付系統，也推動了這項成長。

報告強調，在馬來西亞的企業（尤其是小型企業）對電子支付交易的接受度也不斷提升。其中，馬來西亞官方二維碼支付系統 DuitNow QR 憑藉其便利性、低成本和廣泛的覆蓋面，使用率持續上升。截至 2024 年年底，全馬來西亞共有 260 萬個在冊 DuitNow QR 受理點，而這一數字在 2023 年時僅有 200 萬個。