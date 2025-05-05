《經濟學人》：巴菲特給接班人留下價值3500億美元的難題

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 21:00

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波克夏 (A)(BRK.A-US) 目前現金儲備高達 3,500 億美元，這是巴菲特為接班人留下的珍貴資產，阿貝爾的挑戰不只是要接替巴菲特成為投資界的「神諭者」，如何處置手上這筆巨額現金，是最艱難的課題。

《經濟學人》報導稱，波克夏的投資策略正變得越來越難以實施，這是最糟糕的問題。巴菲特向來採用價值投資策略，尋找那些相對於內在價值而言似乎被低估的公司。

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然而，巴菲特近年來一直抱怨，沒有太多價格合理的東西可以購買，即使在近期市場動盪之後，上市公司的估值相對於其歷史水準仍然較高。

《經濟學人》指出，對阿貝爾而言，一個選擇是更積極地拓展海外投資。

近年來，巴菲特在海外的投資取得了成功。例如，他向三菱和住友等幾家日本貿易企業集團投入了數十億美元。阿貝爾可能會注意到，在市值超過 50 億美元且本益比低於 10（這表明它們估值較低）的公司中，按市值計算，80% 的公司的註冊地都在美國以外。

另一個選擇是放棄價值投資策略，以期找到更多可以投資的公司。

不過，至少目前看來這種可能性不大。這樣的舉措將改變波克夏的企業文化，並可能招致巴菲特眾多追隨者的不滿。在公司工作了 25 年的阿貝爾不太可能立刻做出重大轉變。

如果在上述兩個方面都沒有改變，波克夏將不得不等待市場低迷，以便找到利用其現金儲備進行大規模新投資的機會。

特在發現這類機會方面經驗豐富。 1990 年市場低迷時，他大量買進了美國銀行富國銀行的股份。在 2007 至 2009 年全球金融危機過後，他投資了強生、卡夫食品（並且再次投資了富國銀行）等公司。