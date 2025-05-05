紐西蘭央行：金融服務領域在AI上的快速應用恐威脅金融穩定

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-05 08:55

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紐西蘭央行 (RBNZ) 今(5)日示警，金融服務領域在 AI 的快速應用對金融穩定帶來了機會跟風險，而受監管的實體應了解並管理 AI 相關風險，且監管框架必須跟上技術發展，以支援產業有效的風險管理。

RBNZ 在一份報告中指出：「AI 系統錯誤、資料隱私問題及市場扭曲恐將現有風險放大，而對於少數第三方 AI 服務商日益成長的依賴，恐加劇市場壟斷，形成新的風險傳導通道，並增加網路攻擊的潛在影響。」

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上述報告是 RBNZ 在定於周三 (7 日) 發布的半年度《2025 年金融穩定報告》之前先行發布的。

儘管存在這些風險，RBNZ 承認 AI 工具和模型也正帶來顯著效益，包括生產效率提升、建模精準度提高、風險評估能力增強以及網路防禦能力的強化。

RBNZ 金融穩定評估與策略主管 Kerry Watt 強調了保持警惕的必要性。他說：「AI 將如何塑造金融體系存在相當大的不確定性。我們將持續密切關注 AI 技術發展、應用趨勢以及不斷演變的監管格局，確保金融體系始終具備管理新興風險的能力。」

雖然 AI 提高了效率，但也帶來了市場必須及時應對的獨特挑戰。

對市場來說，AI 對投資人來說是一把雙面刃。AI 與金融的融合不僅改變了服務方式，也改變了風險動態。投資人應為轉變做好準備，因 AI 的錯誤和網路威脅恐嚴重影響高度仰賴 AI 技術的行業。

全球金融體系正積極應對 AI 的快速進步。隨著主要經濟體紛紛擁抱 AI，紐西蘭央行的謹慎態度則反映出在創新與謹慎之間取得平衡的全球趨勢。