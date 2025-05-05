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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)目標價調降至138元，幅度約9.51%

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)提出目標價估值：中位數由152.5元下修至138元，調降幅度9.51%。其中最高估值189.5元，最低估值99元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予全新(2455-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。

全新(2455-TW)今(2日)收盤價為99.7元。近5日股價上漲4.51%，相關通信網路近5日上漲2.89%，集中市場加權指數上漲4.6%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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全新99.8+0.10%

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