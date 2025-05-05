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鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調降至122.5元，幅度約6.84%

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對京元電子(2449-TW)提出目標價估值：中位數由131.5元下修至122.5元，調降幅度6.84%。其中最高估值160元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予京元電子(2449-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。

京元電子(2449-TW)今(2日)收盤價為87.3元。近5日股價上漲3.31%，相關半導體業近5日上漲5.34%，集中市場加權指數上漲4.6%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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集中市場加權指數20820.31+0.16%
京元電子88+0.80%

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