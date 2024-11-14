友台立場鮮明！川普正式提名盧比歐擔任美國國務卿

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-14 09:38

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美國準總統川普周三（13 日）發布聲明，正式任命聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務院國務卿，盧比歐是參議院頭號對中鷹派人物，友台立場鮮明。

川普在聲明中稱盧比歐是備受敬重的領導人、非常強大的自由之聲、永遠不會向對手退縮的戰士。

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川普還提到了盧比歐的背景，包括他 1971 年於佛羅里達州邁阿密出生，是追求「美國夢」的古巴移民之子。盧比歐的父親是宴會調酒師，母親在飯店兼差當服務員。

值得注意的是，盧比歐在 2020 年先後因新疆、香港問題，兩度遭北京制裁。若這項人事消息屬實，盧比歐將成為第一個遭中國制裁的美國國務卿。

2020 年 7 月 13 日，中國外交部發言人華春瑩以在涉疆問題上表現惡劣為由，宣布對盧比歐等四名美國人實施相應制裁。

同年 8 月 10 日，中國外交部發言人趙立堅也宣布，因香港問題反制裁 11 名美方人員，盧比歐名列其中。

毫無疑問，北京非常不喜歡盧比歐。中國官媒《環球時報》曾痛批盧比歐是「『逢中必反』的政客」，稱「這個美國最反華的政客，不僅在香港、台灣、西藏和新疆等一系列中國的領土主權問題上頻頻作妖，打著所謂『人權』的旗號，干涉中國內政」。