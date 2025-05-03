設備廠牧德4月營收3.31億元改寫歷史創新高 年增2.19倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-03 15:54

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AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (3) 日公布最新營收資訊，2025 年 4 月營收以 3.31 億元改寫單月營收歷史新高，月增 8.59%，年增 2.19 倍，2025 年 1-4 月營收爲 11.23 億元，也改寫歷史同期新高，年增 2.04 倍。

而牧德已公布的 2025 年第一季稅後純益達 3.04 億元，創歷年同期新高，季增 79.35%，年增 8.49 倍，每股純益爲 5.22 元，已接近 2024 年全年的每股純益 5.52 元。

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牧德科技表示，已佈局多年的雙軌四線發展策略，2025 年算是才開始收成的元年，營收貢獻會在未來 5 年裡逐步發酵放大。同時，由於客戶群訂單需求強勁，已經同步啟動第二生產基地，以滿足客戶交期及營收成長動能。

牧德表示，2025 年是牧德雙軌四線並進的元年，雙軌是指 PCB 及半導體封裝兩大相連產業，象徵牧德不再只是 PCB 的 AOI 設備大廠，如今已同步邁進半導體封裝 AOI 產業；所指四線指的是四大產品線，而每一產品線都有百億市場規模，也造就了世界數十家上市公司，例如 KLA 等。四大產品分別是 PCB AOI 系列、PCB 四線電測系列設備、半導體封裝六面檢系列設備及半導體封裝 Wafer AOI 與計量系列設備 (包含先進封裝領域之 FOPLP、FOWLP 及矽光子 AOI 等)。

牧德科技 2025 年第一季營收爲 7.92 億元，毛利率爲 64.35%， 季減 0.26 個百分點，年增 10.3 個百分點，第一季稅後純益達 3.04 億元創歷年同期新高，季增 79.35%，年增 8.49 倍，每股純益爲 5.22 元。

牧德表示，透過雙軌四線產品多元化發展，在整體接單能見度及經營績效相對穩健成長。由於客戶群訂單需求強勁，已經同步啟動第二生產基地，以滿足客戶交期及營收成長動能。