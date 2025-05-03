鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)目標價調降至318元，幅度約4.22%
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聚陽(1477-TW)提出目標價估值：中位數由332元下修至318元，調降幅度4.22%。其中最高估值447元，最低估值250元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予聚陽(1477-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立8位、保守悲觀2位。
聚陽(1477-TW)今(2日)收盤價為284.5元。近5日股價上漲0.89%，相關紡織纖維近5日上漲3.91%，集中市場加權指數上漲4.6%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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