鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估上修至6.27元，預估目標價為91.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 04:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.27元，其中最高估值6.6元，最低估值5.58元，預估目標價為91.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.6(6.6)
|8.33
|9.75
|最低值
|5.58(5.58)
|7.43
|7.97
|平均值
|6.23(6.15)
|7.76
|8.83
|中位數
|6.27(6.16)
|7.7
|8.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|285.50億
|298.89億
|313.60億
|最低值
|272.42億
|285.83億
|301.07億
|平均值
|276.90億
|291.32億
|307.60億
|中位數
|275.87億
|291.56億
|309.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.88
|10.82
|13.01
|4.98
|-2.17
|營業收入
|437.36億
|520.57億
|564.37億
|468.00億
|272.51億
詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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