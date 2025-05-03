search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國國際集團(AIG-US)EPS預估上修至6.27元，預估目標價為91.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 04:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美國國際集團(AIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.27元，其中最高估值6.6元，最低估值5.58元，預估目標價為91.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.6(6.6)8.339.75
最低值5.58(5.58)7.437.97
平均值6.23(6.15)7.768.83
中位數6.27(6.16)7.78.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值285.50億298.89億313.60億
最低值272.42億285.83億301.07億
平均值276.90億291.32億307.60億
中位數275.87億291.56億309.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.8810.8213.014.98-2.17
營業收入437.36億520.57億564.37億468.00億272.51億

詳細資訊請看美股內頁：
美國國際集團(AIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIG

相關行情

台股首頁我要存股
美國國際集團83.66+3.49%

延伸閱讀



Empty