鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估上修至9.09元，預估目標價為346元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:12
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中砂(1560-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.02元上修至9.09元，其中最高估值10.51元，最低估值6.67元，預估目標價為346元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.51(10.51)
|15.95
|17.84
|最低值
|6.67(6.67)
|12
|17.84
|平均值
|9.13(9.12)
|13.68
|17.84
|中位數
|9.09(9.02)
|13.3
|17.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8,398,000
|11,225,010
|12,882,410
|最低值
|7,755,000
|9,692,000
|12,882,410
|平均值
|8,085,850
|10,235,400
|12,882,410
|中位數
|8,064,500
|9,853,000
|12,882,410
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.1
|5.91
|8.71
|4.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,019,493
|6,380,904
|6,907,619
|6,027,838
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1560/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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