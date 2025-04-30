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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估上修至9.09元，預估目標價為346元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:12


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中砂(1560-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.02元上修至9.09元，其中最高估值10.51元，最低估值6.67元，預估目標價為346元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.51(10.51)15.9517.84
最低值6.67(6.67)1217.84
平均值9.13(9.12)13.6817.84
中位數9.09(9.02)13.317.84

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值8,398,00011,225,01012,882,410
最低值7,755,0009,692,00012,882,410
平均值8,085,85010,235,40012,882,410
中位數8,064,5009,853,00012,882,410

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.15.918.714.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,019,4936,380,9046,907,6196,027,838

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1560/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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