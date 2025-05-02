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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品BAX-US的目標價調降至35元，幅度約7.89%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)提出目標價估值：中位數由38元下修至35元，調降幅度7.89%。其中最高估值44元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予百特醫療產品評價：積極樂觀6位、保持中立11位、保守悲觀2位。

百特醫療產品今(2日)收盤價為30.67元。近5日股價上漲7.89%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BAX市場預估目標價

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