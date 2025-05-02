鉅亨速報 - Factset 最新調查：丘奇及德懷特(CHD-US)EPS預估下修至3.49元，預估目標價為102.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對丘奇及德懷特(CHD-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.7元下修至3.49元，其中最高估值3.7元，最低估值3.44元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.7(3.72)
|4.01
|4.31
|4.42
|最低值
|3.44(3.48)
|3.55
|3.82
|4.25
|平均值
|3.54(3.68)
|3.81
|4.05
|4.34
|中位數
|3.49(3.7)
|3.75
|4
|4.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|63.06億
|65.46億
|67.67億
|70.05億
|最低值
|59.84億
|61.31億
|63.19億
|66.33億
|平均值
|61.57億
|63.65億
|65.52億
|68.19億
|中位數
|61.36億
|63.51億
|65.23億
|68.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.12
|3.32
|1.68
|3.05
|2.37
|營業收入
|48.96億
|51.90億
|53.76億
|58.68億
|61.07億
詳細資訊請看美股內頁：
丘奇及德懷特(CHD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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