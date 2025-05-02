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鉅亨速報 - Factset 最新調查：丘奇及德懷特(CHD-US)EPS預估下修至3.49元，預估目標價為102.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對丘奇及德懷特(CHD-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.7元下修至3.49元，其中最高估值3.7元，最低估值3.44元，預估目標價為102.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.7(3.72)4.014.314.42
最低值3.44(3.48)3.553.824.25
平均值3.54(3.68)3.814.054.34
中位數3.49(3.7)3.7544.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值63.06億65.46億67.67億70.05億
最低值59.84億61.31億63.19億66.33億
平均值61.57億63.65億65.52億68.19億
中位數61.36億63.51億65.23億68.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.123.321.683.052.37
營業收入48.96億51.90億53.76億58.68億61.07億

詳細資訊請看美股內頁：
丘奇及德懷特(CHD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHD

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