鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADRNWG-US的目標價調升至14.3元，幅度約4.57%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)提出目標價估值：中位數由13.68元上修至14.3元，調升幅度4.57%。其中最高估值15.96元，最低估值11.6元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予NatWest Group Plc - ADR評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。
NatWest Group Plc - ADR今(2日)收盤價為12.77元。近5日股價上漲4.57%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為12.27元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADRNWG-US的目標價調升至13.65元，幅度約5.06%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.27元，預估目標價為21.80元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為132.50元
上一篇
下一篇