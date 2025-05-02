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鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADRNWG-US的目標價調升至14.3元，幅度約4.57%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)提出目標價估值：中位數由13.68元上修至14.3元，調升幅度4.57%。其中最高估值15.96元，最低估值11.6元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予NatWest Group Plc - ADR評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。

NatWest Group Plc - ADR今(2日)收盤價為12.77元。近5日股價上漲4.57%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NWG市場預估目標價

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NatWest Group Plc - ADR12.77-1.16%

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