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鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為12.27元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.37元，其中最高估值1.46元，最低估值1.26元，預估目標價為12.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.46(1.46)1.661.73
最低值1.26(1.26)1.411.57
平均值1.37(1.36)1.531.65
中位數1.37(1.35)1.531.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值200.35億220.45億235.67億213.26億
最低值191.69億201.75億208.15億213.26億
平均值194.93億205.77億215.24億213.26億
中位數194.19億203.64億211.59億213.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.170.750.831.191.37
營業收入182.61億174.31億207.16億316.64億374.82億

詳細資訊請看美股內頁：
NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNWG

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