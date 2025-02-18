鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為12.27元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.37元，其中最高估值1.46元，最低估值1.26元，預估目標價為12.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.46(1.46)
|1.66
|1.73
|最低值
|1.26(1.26)
|1.41
|1.57
|平均值
|1.37(1.36)
|1.53
|1.65
|中位數
|1.37(1.35)
|1.53
|1.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|200.35億
|220.45億
|235.67億
|213.26億
|最低值
|191.69億
|201.75億
|208.15億
|213.26億
|平均值
|194.93億
|205.77億
|215.24億
|213.26億
|中位數
|194.19億
|203.64億
|211.59億
|213.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.17
|0.75
|0.83
|1.19
|1.37
|營業收入
|182.61億
|174.31億
|207.16億
|316.64億
|374.82億
詳細資訊請看美股內頁：
NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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