鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADRNWG-US的目標價調升至13.65元，幅度約5.06%
鉅亨網新聞中心 2025-04-01 06:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)提出目標價估值：中位數由12.99元上修至13.65元，調升幅度5.06%。其中最高估值15.5元，最低估值11.6元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予NatWest Group Plc - ADR評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。
NatWest Group Plc - ADR今(1日)收盤價為11.945元。近5日股價下跌5.06%，標普指數下跌2.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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