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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國水處理AWK-US的目標價調升至147元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美國水處理(AWK-US)提出目標價估值：中位數由140元上修至147元，調升幅度5%。其中最高估值160元，最低估值122元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予美國水處理評價：積極樂觀3位、保持中立10位、保守悲觀5位。

美國水處理今(2日)收盤價為146.43元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AWK市場預估目標價

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美國水處理146.43-0.39%

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