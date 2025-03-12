鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國水處理AWK-US的目標價調升至139元，幅度約4.51%
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美國水處理(AWK-US)提出目標價估值：中位數由133元上修至139元，調升幅度4.51%。其中最高估值159元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予美國水處理評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀2位。
美國水處理今(12日)收盤價為144.76元。近5日股價上漲4.51%，標普指數下跌4.02%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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