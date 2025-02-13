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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛克斯龍EXC-US的目標價調升至45元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對愛克斯龍(EXC-US)提出目標價估值：中位數由43.5元上修至45元，調升幅度3.45%。其中最高估值47元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予愛克斯龍評價：積極樂觀8位、保持中立11位、保守悲觀0位。

愛克斯龍今(13日)收盤價為42.89元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌0.16%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EXC市場預估目標價

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