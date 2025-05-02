鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎ABNB-US的目標價調降至140元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對愛彼迎(ABNB-US)提出目標價估值：中位數由150元下修至140元，調降幅度6.67%。其中最高估值200元，最低估值96元。
綜合評級 - 共有46位分析師給予愛彼迎評價：積極樂觀16位、保持中立24位、保守悲觀6位。
愛彼迎今(2日)收盤價為124.01元。近5日股價上漲6.67%，標普指數上漲2.18%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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