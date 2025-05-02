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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Open Text CorpOTEX-US的目標價調降至30元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Open Text Corp(OTEX-US)提出目標價估值：中位數由32元下修至30元，調降幅度6.25%。其中最高估值48元，最低估值28元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Open Text Corp評價：積極樂觀3位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Open Text Corp今(2日)收盤價為25.85元。近5日股價下跌6.25%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股OTEX市場預估目標價

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Open Text Corp25.85-4.61%

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