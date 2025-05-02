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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：開利全球CARR-US的目標價調升至78元，幅度約6.85%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對開利全球(CARR-US)提出目標價估值：中位數由73元上修至78元，調升幅度6.85%。其中最高估值85元，最低估值64元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予開利全球評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀1位。

開利全球今(2日)收盤價為69.8元。近5日股價上漲6.85%，標普指數上漲2.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CARR市場預估目標價

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