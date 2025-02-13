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鉅亨速報 - Factset 最新調查：開利全球CARR-US的目標價調降至79元，幅度約3.66%

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對開利全球(CARR-US)提出目標價估值：中位數由82元下修至79元，調降幅度3.66%。其中最高估值95元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予開利全球評價：積極樂觀11位、保持中立12位、保守悲觀2位。

開利全球今(13日)收盤價為63.6225元。近5日股價上漲3.66%，標普指數上漲0.51%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CARR市場預估目標價

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