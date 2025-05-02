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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BD公司(BDX-US)EPS預估下修至14.2元，預估目標價為204.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對BD公司(BDX-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.44元下修至14.2元，其中最高估值14.45元，最低估值14.08元，預估目標價為204.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.45(14.52)15.7117.0516.74
最低值14.08(14.3)14.2715.3916.74
平均值14.24(14.43)14.9316.1516.74
中位數14.2(14.44)14.7116.0416.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值218.77億231.08億242.28億252.12億
最低值217.76億227.90億238.82億252.12億
平均值218.36億229.16億240.12億252.12億
中位數218.39億229.11億239.48億252.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.716.855.884.945.86
營業收入171.17億202.48億188.70億193.72億201.78億

詳細資訊請看美股內頁：
BD公司(BDX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBDX

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