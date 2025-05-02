鉅亨速報 - Factset 最新調查：BD公司(BDX-US)EPS預估下修至14.2元，預估目標價為204.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對BD公司(BDX-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.44元下修至14.2元，其中最高估值14.45元，最低估值14.08元，預估目標價為204.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.45(14.52)
|15.71
|17.05
|16.74
|最低值
|14.08(14.3)
|14.27
|15.39
|16.74
|平均值
|14.24(14.43)
|14.93
|16.15
|16.74
|中位數
|14.2(14.44)
|14.71
|16.04
|16.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|218.77億
|231.08億
|242.28億
|252.12億
|最低值
|217.76億
|227.90億
|238.82億
|252.12億
|平均值
|218.36億
|229.16億
|240.12億
|252.12億
|中位數
|218.39億
|229.11億
|239.48億
|252.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.71
|6.85
|5.88
|4.94
|5.86
|營業收入
|171.17億
|202.48億
|188.70億
|193.72億
|201.78億
詳細資訊請看美股內頁：
BD公司(BDX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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