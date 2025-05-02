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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BD公司BDX-US的目標價調降至204.5元，幅度約22.83%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對BD公司(BDX-US)提出目標價估值：中位數由265元下修至204.5元，調降幅度22.83%。其中最高估值280元，最低估值172元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予BD公司評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀0位。

BD公司今(2日)收盤價為169.54元。近5日股價下跌22.83%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BDX市場預估目標價

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