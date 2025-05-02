昕力資*API管理平台digiRunner 榮獲越南資訊界奧斯卡Sao Khue Awards

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-02 18:10

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軟體商昕力資訊 (7781-TW)100% 自主研發的企業級 API 管理平台 digiRunner 海外再添得獎佳績，榮獲 2025 年越南軟體與資訊科技大獎 Sao Khue Awards「最佳零售與分銷類解決方案」（Best Solution in Retail & Distribution） 。

digiRunner 結合標準化 API 管理機制與微服務架構，支援異質系統整合及第三方服務串接，協助零售業者打造高效安全、可擴充的資訊整合服務中台，促進產業迭代創新。

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Sao Khue Awards 由越南軟體和資訊技術服務協會（VINASA）主辦，設立於 2003 年，旨在獎勵軟體資訊界的佼佼者，是越南最具權威的科技大獎之一；今年共有 198 件數位產品、服務與解決方案脫穎而出，而 digiRunner 這次名列零售與分銷類獎項，其建構零售科技生態圈的高效整合與敏捷創新能力深獲評審青睞。

團隊投入研發的 API 管理平台 digiRunner，不僅適用於零售業的數位挑戰應用情境，更能跨產業滿足數位轉型需求，至今累積實績案例涵蓋金融、保險、醫療、電信、公共服務、製造業、電商等，是專為關鍵任務應用而生的企業級資訊服務中台。