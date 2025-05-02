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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.54%，報1.1352元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 17:50


截至台北時間02日17:50，歐元/美元上漲0.0061點漲幅達0.54%，暫報1.1352點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.60%
  • 近 1 週：-0.83%
  • 近 3 月：+8.97%
  • 近 6 月：+4.22%
  • 今年以來：+9.04%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.77，本日上漲0.37%
  • 歐元/加幣相關性0.76，本日上漲0.2%
  • 紐元/美元相關性0.65，本日上漲0.69%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.81，本日上漲0.83%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日上漲1.02%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日上漲1.22%

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歐元/美元1.1330+0.35%
英鎊/美元1.3287+0.17%
加幣/美元0.7230+0.18%
紐元/美元0.5936+0.53%

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