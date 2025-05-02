外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.54%，報1.1352元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 17:50
截至台北時間02日17:50，歐元/美元上漲0.0061點漲幅達0.54%，暫報1.1352點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+4.60%
- 近 1 週：-0.83%
- 近 3 月：+8.97%
- 近 6 月：+4.22%
- 今年以來：+9.04%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.81，本日上漲0.83%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日上漲1.02%
- 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日上漲1.22%
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