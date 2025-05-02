不只「周三到期」了！因應避險需求 期交所推「周五到期」台指選擇權

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-02 17:23

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因應國際科技大廠財報多於台灣時間周四盤後發布，往往引發台股周五開盤劇烈波動，期交所今 (2) 日指出，將推出「周五到期台指選擇權」，為台指選擇權繼現行「周三到期契約」後，新增週間一個主要到期日，進一步擴展週選擇權到期日配置，使交易人能更有效的進行短期避險及應對重大市場事件的策略佈局。

期交所指出，周五到期台指選擇權的推出，是完善我國指數選擇權產品線、提升市場競爭力的重要發展步驟。該契約於每周五掛牌，並於掛牌日次二周之周五到期，與現有周三到期契約互補，提供市場參與者更多到期日選擇。契約規格與交易結算機制均與現行契約一致，以利市場無縫接軌。

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期交所說明，周五到期台指選擇權，適合用於因應市場短期波動與重大事件公布後的即時調整。例如國際科技企業，如蘋果、台積電的財報，多於台灣時間周四盤後發布，可能引發台股周五開盤的劇烈波動，交易人可利用周五到期臺指選擇權預先建立或調整部位，從容應對市場變化。

此外，周五到期台指選擇權因存續期間短，權利金相對較低，提供了更具成本效益的槓桿操作工具。交易人能以較少資金，掌握一周內的指數走勢機會，並可靈活調整或快速建立部位，有助於提升資金運用效率。