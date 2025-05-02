中美貿易談判現解凍跡象 澳元、紐元、人民幣應聲上漲
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-02 16:00
受到中美貿易談判可能解凍跡象的提振，風險敏感的澳元與紐元周五 (2 日) 兌美元領漲，歐元也小幅走高。這兩個與中國貿易關係密切的國家的貨幣，常被視為是與人民幣流動性緊密相關的代理貨幣。
澳元周五亞洲交易時段上漲 0.5% 至 0.6412 美元，而紐元也增加了 0.4% 至 0.5932 美元。與此同時，離岸人民幣走強，觸及了近一個月高點 7.2519。
提振市場情緒的消息包括：美國國務卿表示很快將與中國舉行談判。而中國商務部周五證實，正在評估美方關於貿易談判的提案。
美元方面，美元指數周五下跌 0.2%。然而，美元仍有望連續第三周上漲，預計本周將有 0.3% 的漲幅。
美元、美國公債和股市在上個月曾因川普的關稅政策引發衰退擔憂，而大幅下跌，但目前市場正趨向常態化。
新加坡獨立貨幣分析師 Alvin Tan 表示：「關稅措施實施後，美元立即受到嚴重打擊，因此從總體來看，現在市場正在恢復正常。」他補充說：「市場一方面關注經濟形勢，另一方面也關注中國的積極發展。」
其他主要貨幣方面，日元兌美元下跌至 145.17。在此之前，日本央行因美國關稅下調了增長預期，並維持利率不變，這實質上顯示其暫停了升息步伐，以等待更多貿易措施後果的明朗化。歐元兌美元則小幅走高 0.2% ，至 1.1317 美元，脫離了近三周低點。
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