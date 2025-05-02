鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至0.26元，預估目標價為16元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對友達(2409-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.14元上修至0.26元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.17元，預估目標價為16元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.66(0.66)
|0.83
|1.99
|最低值
|-0.17(-0.25)
|0.4
|1.99
|平均值
|0.19(0.13)
|0.61
|1.99
|中位數
|0.26(0.14)
|0.57
|1.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|311,447,000
|319,353,620
|353,705,850
|最低值
|289,736,980
|310,500,000
|353,705,850
|平均值
|297,445,710
|315,127,900
|353,705,850
|中位數
|296,286,810
|314,570,990
|353,705,850
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-0.4
|-2.37
|-2.39
|6.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|280,245,421
|247,964,437
|246,792,674
|370,685,141
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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