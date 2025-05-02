公銀也看好主動式ETF！彰銀保管基金近8000億 擔任國內投信首檔主動式台股ETF保管銀行

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-02 11:04

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今年國內主動式 ETF 另闢新戰場，公股銀亦紛紛加入。彰化銀行 (2801-TW) 持續深耕信託與基金保管領域，基金保管規模逼近新台幣 8,000 億元，近日再度展現基金保管專業實力，擔任國內投信首發、統一投信首檔主動式台股 ETF「統一台股增長主動式 ETF（00981A-TW）」的保管銀行，將於 5 月 7 日至 5 月 9 日展開募集，為市場注入全新動能。

彰銀累積超過百檔基金保管經驗，目前保管多檔具代表性的指標基金，包括國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」、全球規模最大的 ESG 債券 ETF「群益 ESG 投等債 20+（00937B）」、國內首檔具收益平準金機制的月配型 ETF「國泰 10Y + 金融債（00933B）」，以及高評級公司債 ETF「凱基 A 級公司債（00950B）」等，顯示彰銀卓越保管實績。

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近年來彰銀基金保管業務大幅成長，目前整體保管規模逼近新台幣 8,000 億元大關，居市場領先地位。今年 3 月統一投信募集「統一優選低波多重資產基金」時，指定由彰銀擔任保管銀行與銷售機構，該基金 IPO 募集期間即受到市場高度重視及熱烈討論，募集規模突破新台幣 85 億元，顯示投資人對市場未來發展深具信心，並對彰銀信託專業的高度信賴。

本次彰銀與統一投信再度合作，展現銀行業與投信事業攜手共創價值的典範，00981A 為統一投信首檔主動式台股 ETF，也是彰銀保管的第一檔主動型 ETF，將於 5 月 7 日至 5 月 9 日展開募集，每股發行價格為 10 元。該產品由榮獲理柏、金鑽獎的優秀經理人管理，透過資深研究團隊主動選股與靈活調整投資組合，有助於投資人在當前經濟變動與市場震盪中，掌握轉機、靈活布局。

00981A 投資主軸聚焦於台灣市值前 300 大企業，藉由深入研究、選擇具成長潛力的標的，實現「化被動為主動」的投資策略，具備「市值大、機會大、成就大」三大優勢，為投資人開啟更進階的 ETF 策略投資新局。

彰銀表示，投資人可將 00981A 配息帳戶設定為彰化銀行帳戶，即可免除 10 元跨行匯款手續費；若選擇綁定「e 財寶數位帳戶」，更可享受數位帳戶專屬優惠，讓配息完整入帳、效益最大化，是聰明理財的小秘訣。