〈焦點股〉營收、庫藏股雙利多加持 光聖一度漲逾半根停板

光通訊廠光聖 ( 6442-TW ) 受惠於 CPO(矽光子) 題材火熱，雖然在上 (4) 月美國「對等關稅」影響下，股價隨大盤修正，最低下殺至 293 元，但隨著台股止穩，3 月營收亮眼、庫藏股執行，加上市場預期可望取得轉單，激勵光聖今 (2) 日股價開高走高，盤中持續上揚，一度漲逾 7% 以上。

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展望今年，法人表示，光聖受惠於美系大廠的光被動產品需求持續暢旺，雖然目前川普的關稅政策不定，但每個月出貨仍持穩發展，第二季營收樂觀看待。光聖的被動數據中心高規格的產品，也將逐年提升比重，包括高頻連結器及主動產品，逐步轉為 5G 通訊、軍用、低軌衛星毫米波、10G 等毛利率較好的產品，以挹注公司營收。